Электричка «Иволга 3.0» успешно прошла испытания на Казанском направлении в Подмосковье

В августе, как известно, будет запущена третья линия Московских центральных диаметров (МЦД-3). В ходе обкатки «Иволги 3.0» специалисты всесторонне проверили технические характеристики поезда, обратили внимание на подъезд к платформам — и в целом остались довольны пробным рейсом. Аналогичные испытания в скором времени устроят на МЦД-3 и МЦД-4 Ленинградского направления.

«Иволга 3.0» выгодно отличается от электричек предыдущих моделей комфортабельностью, достигнутой за счет плавного хода, снижения шума, увеличения числа сидений и подлокотников. Здесь можно зарядить не только мобильный телефон, но и самокат. Если «Иволга 2.0» имела максимальную скорость 120 км в час, но новая модель разгоняется уже до 160 км в час.

Ранее мы сообщали, что Богородский городской округ динамично развивает экономику.