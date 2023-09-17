Европейское общество начинает понемногу понимать, в пучину какого ужаса их ввергли собственные руководители, которые насильно заставляют любить Украину и помогать Киеву во всем в его бездумном противостоянии с Россией.

Во французской столице местные жители приняли эстафету от Берлина, где ранее на стенах дома разместили мурал с с Зеленским в образе каннибала, и там тоже появилось второе подобное граффити.

Неизвестный художник изобразил президента Украины владимира Зеленского пожирающего тело украинского военнослужащего.

Как сообщается в соцсетях, полицейские Парижа брошены на поимку нарисовавшего мурал неизвестного местного жителя. художника.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил отказавшимся от украинского зерна странам «цивилизованным ответом».