Новая технология позволяет обнаружить дрон еще до его появления в поле зрения

В Белгородской области и ДНР начали использовать акустическую систему «Ухо», способную обнаруживать беспилотники по звуку. Разработчики готовят обновленную версию комплекса с функцией определения направления полета. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя научно-производственной организации «Альфа».

В Белгородской области и Донецкой народной республике приступили к применению акустической системы «Ухо», предназначенной для обнаружения беспилотных летательных аппаратов по звуку. По данным разработчиков, комплекс уже подтвердил свою эффективность при выявлении различных типов дронов.

Система обнаруживает БПЛА по акустическому сигналу

В научно-производственной организации «Альфа» сообщили, что устройство способно фиксировать беспилотники большой дальности с двигателем внутреннего сгорания на расстоянии до 4–5 км. FPV-дроны система распознает на дистанции от 300 до 500 метров.

Комплекс весит около 700 граммов и включает высокочувствительный микрофон, а также блок обработки сигналов. Для анализа звуков используются специальные алгоритмы, которые позволяют отделять шумы окружающей среды от характерных акустических сигналов беспилотников.

Разработчики готовят новую версию комплекса

В организации также сообщили, что завершается создание модернизированной версии системы «Ухо». После обновления комплекс сможет не только обнаруживать беспилотники, но и определять направление их движения, что расширит его возможности при мониторинге воздушной обстановки.