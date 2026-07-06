Аномальная жара атаковала Европу: ждет ли мировой рынок взлет цен на продукты

В Европе столбики термометров переваливают за +40°C, и эксперты уже заговорили о возможном росте цен на продукты из-за гибели урожая. Однако российский экономист, доктор экономических наук Игорь Бельских в беседе с REGIONS заявил, что паниковать рано. По его словам, уровень современных агротехнологий нивелирует погодные риски, а цены на хлеб, овощи и мясо будут зависеть не от климата, а от стоимости топлива и транспортировки.

Аномальная жара, накрывшая Европу, действительно создает проблемы для сельского хозяйства — в странах Южной и Западной Европы засуха угрожает посевам пшеницы и ячменя. Однако Бельских считает, что в глобальном масштабе погодные риски уравновешиваются.

«В масштабах мировой экономики в одном месте холодно, в другом тепло, в третьем урожай. Разнонаправленность регионов приводит к тому, что погодные риски просто нивелируются», — пояснил эксперт.

Экономист напомнил, что современный уровень агротехники и химии настолько высок, что погода перестала играть решающую роль в производстве продуктов. По мнению Бельских, ключевой фактор, влияющий на стоимость продуктов, — не климат, а цены на нефть.

«Цены скорее зависят от стоимости топлива и транспортировки. Если бензин и нефть дорожают — продукты дорожают. Скачки на рынке нефти идут резкие, поэтому трудно что-то прогнозировать. Скорее всего, будет нечто среднее, потому что один месяц дорого, другой — дешево», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что аномальная жара в Европе не окажет серьезного влияния на российский рынок продовольствия. В России, по его словам, температурный режим на юге находится на уровне прошлых лет, и традиционный климат приведет к обычным результатам.

«В общих чертах я даже рисков не вижу», — резюмировал Бельских.

Академик РАН Владимир Клименко развеял главный страх жителей Подмосковья: +40°C в Центральной России не будет никогда — абсолютный рекорд в Москве составляет +38,6°C, зафиксированный ещё в 2010 году. По словам ученого, Европа страдает от жары сильнее, потому что там теплеет лето, а в России — зимы, поэтому европейские 35–38°C не станут нормой для Московского региона.