Изъятие животных и крупные штрафы: почему нельзя заводить скот на даче

Многие дачники в Подмосковье мечтают о свежих домашних яйцах к завтраку и стакане молока, но желание завести на участке не только кур, но и козу или даже корову может обернуться серьезными штрафами. Содержание сельскохозяйственных животных на дачных участках в Московской области строго регламентировано. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала юрист Елена Рудакова.

По ее словам, полного запрета на содержание сельскохозяйственных животных на даче нет, но есть важные ограничения, которые зависят от типа участка, вида животных и соблюдения норм.

«На садовых и огородных участках (часто это земли СНТ или ИЖС) запрещено разводить крупный рогатый скот: коров, быков, коз, свиней, овец, лошадей. Для таких животных нужен другой правовой статус земли, например, участок с видом разрешенного использования „для ведения личного подсобного хозяйства“ (ЛПХ)», — сказала она.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Эксперт отметила, что птицу, например, кур, уток, гусей, индеек и кроликов держать можно, но с условиями:

Только для собственных нужд, а не для коммерческой деятельности (продажи мяса, яиц). С сентября 2025 года на землях СНТ прямо запрещена предпринимательская деятельность, которая не соответствует назначению участка;

Нужно строго соблюдать ветеринарные, санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы. Например, есть нормы по расстояниям: от курятника до границы соседнего участка — не менее четырех метров, до дома соседа — от 12 метров, до колодца — от восьми метров. Для крольчатника тоже есть свои отступы в зависимости от количества животных;

Нельзя нарушать права соседей: шум, запахи, выгул за пределами участка недопустимы.

«Если вы нарушаете правила, например, не соблюдаете отступы, допускаете антисанитарию, ведете коммерческую деятельность на земле СНТ, соседи могут пожаловаться в надзорные органы (Россельхознадзор, Роспотребнадзор) или в суд. Последствия — штрафы, в том числе за нецелевое использование земли, и предписание устранить нарушения. Животных, которые запрещены к содержанию, могут изъять», — предупредила Рудакова.

Многие думают, что кошки сами знают, что им можно есть, а что нет. Но на практике любопытство берет верх. Пока хозяева отвлеклись, питомец может попробовать продукты, которые кажутся безобидными для человека, но могут вызвать тяжелое отравление у животного.