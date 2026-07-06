Спасатели Подмосковья помогли освободиться девочке, которая застряла в детской кроватке

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли освободиться девочке, которая застряла в детской кроватке. Инцидент произошел в Ногинске Богородского округа.

В вечернее время в службу «112» обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что ее 5-летняя дочь во время игры засунула ногу в дужку кровати и застряла.

Прибывшие на место спасатели не выявили у ребенка серьезных травм. Чтобы освободить ногу девочки, они воспользовались гидравлическим аварийно-спасательным инструментом и разжали дужку кровати. Помощь медиков ребенку не понадобилась.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил медиков с профессиональным праздником.