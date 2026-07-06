В погоне за скорым исполнением желаний верующие часто выстраиваются в километровые очереди к самым почитаемым святыням, веря, что «сильная» икона гарантирует ответ на молитву. От чего на самом деле зависит, услышит ли Бог просьбу, и можно ли купить чудо за долгие часы стояния в храме, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал настоятель Храма святого князя Владимира в Новогирееве протоиерей Алексей Батаногов.

Миф о «духовном гарантийном талоне»

Нередко люди приходят к святыням с потребительским отношением, словно к некоему духовному банкомату. Ставя свечи перед сильной иконой, делая пожертвования, прикладываясь к образам, человек ожидает исцеления, решения своих жилищных проблем или устройства личной жизни. Им кажется, что намоленность святыни дает гарантию на исполнение личной просьбы.

Но священник Алексей Батаногов считает, что это не совсем так. Помощь Божия не зависит от древности иконы.

«Известно, что многие чудеса происходили по молитвам перед самыми простыми бумажными иконами, напечатанными полиграфическим способом. А бывает и наоборот: человек молится перед известной чудотворной иконой, прославленной множеством чудес на протяжении веков, и никакого чуда не происходит», — отметил собеседник издания.

Почему не исполняются просьбы молящегося?

По словам отца Алексея, все зависит прежде всего от веры, надежды и упования на Бога.

«Иногда мы просим о том, что нам на самом деле не полезно и не нужно. Поэтому Господь не исполняет нашу просьбу. Порой Господь медлит, потому что время еще не пришло. Возможно, то, о чем мы просим, действительно нам необходимо, но сначала нужно потерпеть, смириться, потрудиться. Причины могут быть разными», — объяснил настоятель храма.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Евгения Гавриленко ]

Зачем нужны древние святыни?

Возникает парадокс: если чудотворный статус иконы ничего не гарантирует, зачем люди устремляются к древним, почитаемым веками образам, совершают паломничества, сохраняют и реставрируют святыни? По глубокому убеждению отца Алексея, намоленность — это не гарантия чуда, а инструмент тонкой настройки человеческой души.

«Я считаю, что намоленная икона, древняя святыня, прославленная многими чудесами, помогает человеку настроиться на молитву и укрепляет его веру. Такие образы часто обычно очень красивые, глубокие, духовные. Они помогают нам молиться более сосредоточенно, потому что мы знаем: через этот образ Божия помощь уже многократно являлась людям», — пояснил священник.

Как правильно молиться?

Однако даже самая глубокая сосредоточенность перед древней святыней не отменяет главного правила христианской жизни — доверять воле Божьей. По словам отца Алексея, промысел Божий умнее и милосерднее планов человека. Именно поэтому он советует всегда завершать свои просьбы формулой абсолютного доверия:

«Господи, сделай не как я хочу, а как Ты. Пусть мне будет по Твоей любви, пусть мне будет по Твоей святой воле».

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