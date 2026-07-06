Крупный животноводческий комплекс на 3 тыс. фуражных коров построят в Серебряных Прудах. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Проект реализует «СП „Нива“ за ₽3 млрд. На объекте уже завершены фундаментные работы и ведется монтаж металлоконструкций. Мощность предприятия составит до 32 тыс. тонн молока в год.

Предприятие входит в структуру агрохолдинга «ОСП агро». У хозяйства статус племенного репродуктора по разведению коров голштинской породы. В 2025 году валовое производство молока составило 8 тыс. тонн. Надой на одну корову достиг 9,1 тонны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что компания «Логика молока» продолжит развивать производство в Подмосковье.