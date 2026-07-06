Поклонники Валерии отказываются верить паспорту: Пригожин раскрыл секрет молодости 58-летней певицы

Недавнее фото 58-летней певицы Валерии из Дубая вызвало бурное обсуждение в Сети — поклонники в очередной раз поразились ее молодости и подтянутой фигуре. Музыкальный продюсер и супруг звезды Иосиф Пригожин раскрыл секреты, которые помогают артистке выглядеть свежее многих 20-летних девушек. Об этом пишет Общественная служба новостей .

Валерия продолжает удивлять публику своей формой. Снимок, который певица сделала во время отдыха в Дубае, собрал тысячи комментариев: многие отказывались верить, что звезде уже 58 лет. Впрочем, для близких людей в этом нет ничего удивительного. Иосиф Пригожин, муж и продюсер певицы, поделился деталями ее повседневных привычек, которые и создают эффект вечной молодости.

По словам Пригожина, Валерия проводит часы в спортивном зале, регулярно занимается йогой и строго следит за рационом. Он подчеркнул, что у супруги нет секретных диет или чудодейственных процедур — только системный подход к образу жизни. Основными составляющими успеха продюсер назвал полноценный сон, восстановление организма и отказ от вредной пищи. Именно эти факторы, по его мнению, позволяют коже оставаться свежей, а телу — подтянутым.

Кроме того, Пригожин отметил, что немаловажную роль играет эмоциональное состояние. Занятие любимым делом, по его словам, автоматически продлевает жизнь и придает энергии, что в вопросе сохранения молодости тоже имеет огромное значение. Сам продюсер признался, что тоже старается следить за собой, чтобы не отставать от активной супруги. Главный вывод из его откровения прост: молодость Валерии — не генетическая случайность, а ежедневный труд, сон и правильное питание.

Ранее сообщалось, что Иосиф Пригожин вступился за Диброва после инцидента в ночном клубе.