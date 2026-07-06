«Единая Россия» за полгода направила из Подмосковья в зону СВО более 1,7 тыс. тонн помощи
С января «Единая Россия» Подмосковья отправила в зону СВО 1,7 тыс. тонн помощи
Фото: [администрация г. о. Люберцы]
Подмосковное отделение партии «Единая Россия» за полгода направило в зону проведения СВО более 1,7 тыс. тонн гуманитарной помощи, в том числе свыше 300 тонн — в июне. Сбор помощи ведется в общественных приемных.
Из Солнечногорска передали военнослужащим аппарат для сварки оптоволокна. Необходимое оборудование нашел депутат местного Совета депутатов Андрей Дорошенко.
«Оптоволокно дает ребятам уверенность в том, что их переговоры не будут перехвачены, а управление подразделением останется стабильным в любой обстановке», — сказал он.
Люберцы передали бойцам продукты, вещи первой необходимости, письма из дома.
«За каждой такой коробкой стоят люди, которые нашли время и возможность поддержать военнослужащих и ветеранов», — отметил заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО Люберец Николай Чернобровкин.
Из Химок передали маскировочные сети, противодроновые одеяла и средства личной гигиены.
«Мы выстраиваем работу так, чтобы помощь была не только регулярной, но и адресной. Поэтому всегда держим связь с командирами подразделений и самими военнослужащими: они сообщают, что сейчас нужнее», — отметил исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Илья Матвейчук.
Всего с начала спецоперации СВО бойцам и жителям новых и приграничных территорий партия передала свыше 20 тыс. тонн помощи.