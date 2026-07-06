«Единая Россия» за полгода направила из Подмосковья в зону СВО более 1,7 тыс. тонн помощи

«Мы выстраиваем работу так, чтобы помощь была не только регулярной, но и адресной. Поэтому всегда держим связь с командирами подразделений и самими военнослужащими: они сообщают, что сейчас нужнее», — отметил исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Илья Матвейчук.