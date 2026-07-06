Глава Городского округа Пушкинский проинспектировал ход благоустройства в Ивантеевке

Особое внимание руководитель уделил улице Толмачева, где ведутся работы по обновлению асфальтового покрытия и тротуаров, а также осуществляется уход за зелеными насаждениями. В ближайшее время на этой улице установят пять новых остановочных павильонов.



В городе продолжается масштабная модернизация инфраструктуры: капитальный ремонт затронул 12 автомобильных дорог, обновляются образовательные учреждения, ведется строительство поликлиник. Отдельное направление — обустройство территории вдоль реки Учи, где формируют общественное пространство с прогулочными маршрутами, зонами отдыха и площадками для досуга.



По словам Максима Красноцветова, в Ивантеевке реализуется комплексная программа обновления городской среды: завершается капремонт Центра культуры и искусств имени Л. Н. Кекушева, идет реконструкция мемориального комплекса «Журавли», благоустраивается территория на улице Дзержинского. Глава округа также отметил, что Центральный парк площадью 39 га по уровню благоустройства соответствует крупным городским проектам.