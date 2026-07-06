Летнее солнце и отсутствие выезда на море толкают жителей Подмосковья на альтернативные способы загара — многие обустраивают импровизированные «пляжи» прямо на собственных балконах и лоджиях. Но чем грозит такой отдых и могут ли соседи привлечь к ответственности за загар в купальнике или без него, в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал глава коллегии адвокатов «Жорин и партнеры» Сергей Жорин.

По его словам, для того, чтобы применить статью о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ), необходимо доказать нарушение общественного порядка, явное неуважение к обществу и иные предусмотренные законом признаки. Простого недовольства соседей загорающими на балконе для этого недостаточно.

«Загорать на собственном балконе в купальнике или нижнем белье само по себе законом не запрещено. Даже полное обнажение не образует автоматически административного правонарушения», — пояснил Жорин.

Однако ситуация меняется, если действия носят намеренно демонстративный и сексуализированный характер, особенно если их видят дети.

«Если обнажение носит намеренно демонстративный и сексуализированный характер и направлено на детей, такие действия могут быть квалифицированы как развратные действия по ст. 135 УК РФ», — предупредил Жорин.

Наказание зависит от возраста и числа потерпевших:

В отношении одного ребенка до 16 лет — лишение свободы до 3 лет;

В отношении ребенка от 12 до 14 лет — от 3 до 8 лет лишения свободы;

В отношении двух и более несовершеннолетних — от 5 до 12 лет лишения свободы.

Жорин подчеркнул: рассчитывать на то, что происходящее внутри квартиры или на балконе является исключительно частным делом, нельзя.

«Решающее значение будут иметь умысел, характер поведения, видимость происходящего с улицы и возраст очевидцев», — резюмировал эксперт.

Таким образом, мирный загар в купальнике на собственном балконе законом не запрещен. Но если соседи зафиксируют намеренно провокационные действия — особенно если их увидят дети, — последствия могут быть крайне серьезными.

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