Астроном назвал идеальную ночь для наблюдения Персеид в Подмосковье

Жители Подмосковья смогут этим летом наблюдать одно из самых заметных астрономических событий года — метеорный поток Персеиды. Событие произойдет в августе. Пик активности ожидается в ночь с 12 на 13 августа, а значит, при ясном небе будет реальный шанс увидеть десятки «падающих звезд» за час. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал научный руководитель обсерватории «Ка-Дар» в Подмосковье, астроном Станислав Короткий.

Когда ждать максимума и во сколько выходить смотреть небо

По словам эксперта, Персеиды традиционно активны с конца июля по вторую половину августа, но максимум потока в 2026 году приходится именно на ночь с 12 на 13 августа.

Лучшее время для наблюдений — вторая половина ночи, примерно с полуночи и до предрассветных часов. К этому моменту область на небе в созвездии Персея, откуда как бы «разлетаются» метеоры, поднимается достаточно высоко над горизонтом.

Астроном пояснил, что в пиковые часы при хороших условиях можно ожидать несколько десятков заметных метеоров в час. Частота вспышек зависит не только от фазы потока, но и от яркости Луны, прозрачности атмосферы и уровня городской засветки.

Где в Подмосковье лучше всего наблюдать Персеиды

По словам эксперта, обычно Персеиды прекрасно видны со всей средней полосы, в том числе из Подмосковья.

«Главная проблема — не координаты, а яркий свет города. Чтобы получить по-настоящему темное небо, нужно отъехать минимум на 70 км от Москвы, тогда засветка мегаполиса не будет мешать наблюдениям», — подчеркнул Короткий.

Он советует выбирать места, максимально удаленные от крупных трасс, промзон и коттеджных поселков. Хорошо подходят окраины небольших городов, деревни, поля и открытые луга, где горизонт не закрыт домами и высотными деревьями. Важно, чтобы вокруг не было ярких фонарей, а ближайшие источники света находились позади наблюдателя, а не в поле зрения.