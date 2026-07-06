Учитель из Коломны воспитала четверых стобалльников: педагогический рекорд года

Учитель химии из коломенской средней школы №14 Елена Мартынова установила педагогический рекорд в этом учебном году: сразу четверо ее учениц получили на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) максимальные 100 баллов. Такое достижение позволило наставнице войти в список лучших педагогов Московской области.

В Коломне готовятся чествовать не только выпускников, но и их наставников. Преподаватель химии из школы №14 Елена Мартынова доказала, что системный подход и вера в учеников способны творить чудеса. В этом году сразу четыре ее воспитанницы — Вероника Макарова, Дарья Брежнева, Алена Кошелева и Альбина Супрун — получили на ЕГЭ по химии заветные 100 баллов. Такой массовый успех случается далеко не в каждой школе.

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев 6 июля поздравил выпускниц и их педагога с этим блистательным результатом. По его словам, достижение заслуживает особого внимания и станет хорошим стартом для будущих побед.

К слову, Коломна в целом продемонстрировала впечатляющую статистику. Округ вошел в топ-12 муниципалитетов Московской области по количеству стобалльных результатов — в сумме выпускники коломенских и озерских школ получили 27 максимальных баллов на ЕГЭ. Это наглядно показывает, что система образования в округе выходит на новый качественный уровень.