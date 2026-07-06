Почему доллар снова дорожает, и чего ждать россиянам уже в августе

Финансист Андрей Смирнов объяснил рост курса доллара увеличением спроса на иностранную валюту, сезонными факторами и геополитической обстановкой. По его оценке, в августе американская валюта может закрепиться выше 80 рублей. Об этом пишет Газета.ру.

Курс доллара на внебиржевом рынке поднялся выше отметки в 80 рублей на фоне увеличения спроса на иностранную валюту и влияния внешних факторов. По мнению эксперта по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Андрея Смирнова, на динамику также воздействуют сезон отпусков, импорт и геополитическая ситуация.

Почему доллар начал дорожать

Специалист отметил, что спрос на иностранную валюту традиционно увеличивается в период отпусков и активизации импортных поставок. Дополнительное давление на рубль оказывает геополитическая неопределенность, из-за которой рублевые активы остаются менее привлекательными для инвесторов.

Еще одним фактором эксперт назвал снижение мировых цен на нефть. Если стоимость сырья не начнет расти, поступления экспортной выручки могут сократиться уже к концу лета, что также способно повлиять на курс российской валюты.

Что может поддержать рубль

По оценке Смирнова, определяющее значение для валютного рынка будет иметь июльское решение Банка России по ключевой ставке. При этом поддержку рублю способны оказать крупные налоговые выплаты российских компаний, которые традиционно увеличивают спрос на национальную валюту.

Эксперт считает, что в июле доллар, вероятнее всего, будет торговаться в диапазоне 77–79 рублей. В августе, по его прогнозу, курс американской валюты может закрепиться выше отметки в 80 рублей.