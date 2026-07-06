Губернатор Подмосковья рассказал о строительстве внебюджетных школ и детсадов в регионе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках совещания с правительством региона и главами округов подчеркнул важность своевременного завершения работ по строительству и ремонту образовательных учреждений в Подмосковье.

«Одна из важных тем — это капитальный ремонт и строительство объектов образования в разных городах Подмосковья. Мы сдаем новые школы, например, в Котельниках огромный комплекс, делаем капремонт по президентской программе. Важно вовремя завершить все работы. Но помимо бюджетных у нас строятся и внебюджетные школы, детсады. Сегодня обсудим, где и какие объекты будут запущены в новом учебном году», — сказал губернатор.

В 2026 году в регионе планируется открыть 7 школ и 22 детсада, которые были построены за счет инвесторов. В школы смогут пойти около 5,5 тыс. детей, в садики — свыше 5,6 тыс.

«Открытие школ и детских садов синхронизируется со сроками заселения жилых комплексов и наличием сведений об очередях в строящиеся социальные объекты, чтобы они открывались своевременно и не пустовали», — отметила министр жилищной политики Подмосковья Елена Волкова.

Одна из школ уже открылась на территории ЖК «Изумрудные холмы» в Красногорске. Остальные заработают до 1 сентября. Из новых внебюджетных детсадов открыли уже 5. Еще 13 откроют до 1 сентября. Остальные — до конца года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 1 сентября в школах региона стартует проект «Киберурок».