Новое современное кафе появится в городе Куровское Орехово-Зуевского округа

В ведомстве уточнили, что в проект вложат 45 миллионов рублей в виде инвестиций. В кафе смогут одномоментно находиться до 40 гостей. Проект объекта предполагает функциональное зонирование помещений, чтобы обеспечить комфорт посетителей. Рядом со зданием кафе обустроят парковку для клиентов заведения. После завершения всех работ в округе создадут восемь рабочих мест. Отметим, что проект сопровождает менеджер ЦСС при областном Правительстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что нужно привлекать инвесторов в экономику.