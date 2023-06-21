Новое современное кафе появится в городе Куровское Орехово-Зуевского округа
Фото: [Пресс-служба Минжилполитики МО]
Индивидуальный предприниматель вскоре возведет новое кафе городе Куровское, расположенном в Орехово-Зуевском округе, сообщили в областном Минжилполитики.
В ведомстве уточнили, что в проект вложат 45 миллионов рублей в виде инвестиций. В кафе смогут одномоментно находиться до 40 гостей. Проект объекта предполагает функциональное зонирование помещений, чтобы обеспечить комфорт посетителей. Рядом со зданием кафе обустроят парковку для клиентов заведения. После завершения всех работ в округе создадут восемь рабочих мест. Отметим, что проект сопровождает менеджер ЦСС при областном Правительстве.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что нужно привлекать инвесторов в экономику.