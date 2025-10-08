Новогодние выходные в 2026 году будут самыми долгими за все годы, сообщили в Минтруде

Глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил в интервью ТАСС , что новогодние праздники в 2026 году будут самыми продолжительными за последние годы.

30 декабря 2025 года станет последним рабочим днем в году. Кабинет министров принял решение объявить 31 декабря выходным днём, поскольку день отдыха, запланированный на воскресенье, 5 января, перенесут.

«Кажется, длиннее, чем 12 дней, отдыха зимой не было», — заявил Котяков.

К слову, под занавес октября россиян ждет шестидневная рабочая неделя. Она начнётся 27 октября и продлится до 1 ноября включительно. Выходной день, который должен был выпасть на 3 ноября, перенесли на другую дату, поэтому в субботу, 1 ноября, рабочий день будет сокращённым. После этого жителей страны ожидают три выходных дня, посвящённых Дню народного единства.