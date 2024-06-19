Новостройку для переселенцев из аварийных домов в Ступино сдадут в этом году

В Ступино до конца текущего года сдадут новостройку, в которую заедут жители аварийных домов. Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Многоэтажный дом строится в рамках нацпроекта на территории жилого комплекса «Новый город». Сейчас объект возведен на 28%. Завершить его строительство планируется в четвертом квартале года.

В здании площадью более десяти тысяч квадратных метров будет девять этажей, на которых обустроят 189 квартир. Все три подъезда будут оборудованы пандусами, на прилегающей территории создадут детские и спортивные площадки.