Новые правила больничных изменят привычную работу с 2026 года

С 2026 года в России вступят в силу обновленные правила оформления листков временной нетрудоспособности. Министерство здравоохранения сообщило о расширении перечня оснований для получения больничного. Об этом сообщает « Новосвят » со ссылкой на «КП».

В документ планируют включить дополнительные причины: уход за родственниками, санаторно-курортное лечение, беременность, карантин, а также установку протезов и усыновление ребенка.

Депутат Государственной думы Алексей Куринный пояснил, что новая система позволит уменьшить число необоснованных больничных и улучшить контроль за их выдачей.

Кроме того, в следующем году максимальная сумма выплат по нетрудоспособности увеличится до ₽200 тыс. Эту сумму смогут получать граждане со стажем более восьми лет и заработной платой свыше ₽233 тыс. в месяц. В Минздраве не исключают, что перечень оснований для больничного может быть расширен в дальнейшем.

