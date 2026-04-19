Новые строчки в платежках: за что еще придется платить россиянам через квитанции ЖКХ

Система оплаты коммунальных услуг в России может стать более гибкой. Депутат Госдумы Игорь Антропенко выступил с инициативой объединить стандартные платежи за ЖКУ и дополнительные платные услуги управляющих компаний (УК) в едином платежном документе, пишет Life.ru.

Комфорт и прозрачность в цифре

Основная цель нововведения — упростить жизнь собственникам квартир. Сейчас ремонт крана, замена розеток или другие внутриквартирные работы часто оплачиваются «на руки» мастеру или через неудобные банковские переводы. Парламентарий предлагает включать эти расходы в общую квитанцию.

Преимущества для жильцов:

Онлайн-оплата: Возможность оплатить работу электрика или сантехника через мобильное приложение вместе с «коммуналкой».

Гарантия качества: Официальное проведение платежа через УК накладывает на компанию юридическую ответственность за результат работы.

Прозрачность: Жилец видит четкую калькуляцию в официальном документе, что исключает завышение цен со стороны частных мастеров.

Выгода для управляющих компаний

Сегодня УК бесплатно обслуживают только общедомовое имущество (подъезды, стояки, общие сети). Работы внутри квартир — это рыночная ниша, где компании часто проигрывают частникам.

Игорь Антропенко отметил, что включение допуслуг в квитанции позволит УК вывести этот доход из «тени». Когда оплата проходит официально, средства поступают на счета компании, а не лично в карман сотруднику, что укрепляет финансовое положение эксплуатирующих организаций.

Что это изменит на практике

Если инициатива будет поддержана, россияне смогут заказывать бытовой ремонт через диспетчерскую службу своей УК, а сумма за выполненные работы появится в платежке за следующий месяц. При этом эксперты подчеркивают, что такие услуги должны оставаться добровольными: навязывание платных сервисов без факта их выполнения будет считаться нарушением законодательства.