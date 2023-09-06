Новый детский сад на 350 мест открыли в городском округе Красногорск

В торжественном открытии дошкольного учреждения приняли участие заместители главы администрации муниципалитета Дмитрия Волкова Александр Бутенко и Тимур Магомедов.

Также на открытии нового садика пришли председатель местного Совета депутатов Сергей Трифонов и депутаты Виталий Ласкавец и Евгений Добровольский. Тимур Магомедов поздравил сотрудников от имени главы Красногорска и напомнил, что вскоре в красногорском ЖК появятся еще два сада.

В новом учреждении предусмотрены все нужные помещения: помимо самих комнат для групп здесь есть актовый зал и помещение для занятия физкультурой, кабинеты педагогов дошкольного образования, медицинский блок и столовая. Территория сада оснащена всем необходимым, чтобы сделать прогулки на улице интересными и безопасными.

Сейчас набор в садик продолжается. На сегодняшний день места в нем получили уже более ста ребят.