Новый сезон образовательного проекта «День цифры» стартовал в детских лагерях Подмосковья

В детских лагерях Подмосковья стартует новый сезон всероссийского образовательного проекта «День цифры». Об этом сообщила пресс-служба областного министерства госуправления, информационных технологий и связи.

Как отметила глава ведомства Надежда Куртяник, благодаря проекту школьники смогут больше узнать об информационных технологиях и применить эти знания на практике в детских лагерях.

«Организаторы обновили и расширили программу, и теперь школьников ждет несколько этапов игры», — рассказала Куртяник.

В новом формате «Дня цифры» три этапа: квест по подстанциям, проектная часть и интеллектуальная командная игра. Каждый раздел адаптирован для детей в возрасте от семи до двенадцати лет и от тринадцати до семнадцати лет.

Программа подготовлена Минцифры и Минпросвещения совместно с ведущими российскими ИТ-компаниями. Присоединиться к проекту можно по ссылке. Сценарии, описание игровых механик, а также видеоинструкции для вожатых предоставляются бесплатно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область занимает второе место в стране по качеству образования.

*Возрастное ограничение 6+