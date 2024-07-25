Новый вид спинальной хирургии при боли в пояснице внедрили в одной из больниц Подмосковья

Нейрохирурги из Люберецкой больницы начали проводить новый вид малоинвазивных операций — блокаду фасеточных суставов при болях в пояснице при помощи радиочастотного генератора. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Под контролем рентген-аппарата C-дуга в позвоночник устанавливаются проводниковые иглы, через которые вводится подключенный к генератору электрод для воздействия на ущемленный нерв. Операция проводится под местной анестезией. Большинство пациентов ощущают улучшение состояния сразу после ее проведения», — рассказал заведующий отделением нейрохирургии Люберецкой областной больницы Джамиль Одаманов.

Оборудование для операции установили в больнице в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Ее проводят пациентам с артрозом позвоночных суставов до того, как у них образовалась грыжа дисков. Процедуру выполняют бесплатно по полису ОМС.

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