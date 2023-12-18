«Ну и что, что ты беременная! Что б ты сдохла!»: нацистка в Казахстане не уступила место русской беременной девушке

Видео со злобной пожилой жительницей Казахстана попало в сеть и уже стало вирусным. На ролике инцидент в одном из пассажирских автобусов в Алма-Ате.

Беременная русскоязычная девушка устала стоять и попросила уступить ей место. В этот самый момент сидящая неподалеку нацистских взглядов бабушка набросилась на будущую маму и стала ее обзывать за то, что она говорит на русском языке.

«Я в Казахстане, на своей земле, и говорю на своем языке, а тебе тут не место! Ну и что, что ты беременная? Что б ты сдохла!», - разразилась гневом осатаневшая женщина.

Пенсионерка продолжала матерно оскорблять будущую маму и желать ей смерти. При этом никто из ехавших пассажиров не посмел заступиться за беременную девушку, молча взирая на бред радикальной бабки.