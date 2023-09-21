Наличие бесчисленного множества современных западных танков и иной поставляемой из-за рубежа Киеву бронетехники оказалось бессильным против российских оборонных рубежей в зоне СВО, отметила газета The New York Times.

В материале указывается, что в ходе контрнаступление украинские войска столкнулась с российской обороной, которой в Европе не было уже со времен Второй мировой войны в прошлом веке.

«Когда Украина начала наступление, то, даже имея свежие поставки современных западных танков и техники, она столкнулась с подготовленной обороной, подобной которой не было в Европе со времён Второй мировой войны», — подчеркивается в публикации.

В продолжение темы американские журналисты резюмируют, что ход украинского контрнаступления продолжает уже четвертый месяц оставаться неясным.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом ПВО в Истринском районе Подмосковья вражеском БПЛА.