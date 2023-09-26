NYT: жители Финляндии стали осознавать последствия вступления в НАТО

Их стали принуждать к очень высоким тратам на оборону. Вступление в альянс оказалось самой легкой частью этой сделки.

В этой стране стала постепенно спадать эйфория после легкого и практически беспрепятственного вступления в Северо-Атлантический блок. Многие считали, что жизнь в НАТО будет спокойной и безмятежной, США возьмут финнов под опеку своей армией. Оказалось, что все гораздо сложнее. Участие в таком военном блоке является очень дорогим удовольствием, плюс руководству страны приходится принимать крайне политизированные решения.

«Вступление в НАТО — это дорого, поддержка Украины — это дорого, и в ближайшее время конца этому не предвидится», - признал Янне Куусела, директор по оборонной политике финского минобороны.

Его слова процитировало издание The New York Times. Оно же привело заявление Тимо Кивинена, командующего силами обороны Финляндии. Тот также был вынужден признать заметно возросшие военные траты. Финны теперь обязаны вкладываться в коллективную оборону, причем даже за пределами собственной страны. И это стало для них крайне неприятной новинкой.