Обещали катать туристов, а посадили на век: история вербовки челябинца за границей

Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело после того, как житель региона Андрей Кайзер был приговорен греческим судом к колоссальному тюремному сроку по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов. Родственники мужчины утверждают, что его заманили за границу обманным путем, пообещав легальную работу в туристической сфере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Обещание легкого заработка в Турции и внезапный арест

История началась в 2024 году, когда житель Челябинской области Андрей Кайзер познакомился с мужчиной, который сделал ему заманчивое предложение. Уральцу пообещали бесплатное обучение управлению моторными катерами для катания отдыхающих, а также последующее гарантированное трудоустройство на одном из турецких курортов. По словам сестры мужчины, Татьяны Кайзер, ее брат сообщил семье, что отправляется сначала в Москву, а затем вылетает в Турцию. Спустя некоторое время он вышел на связь и заверил родных, что у него все в порядке.

Однако уже в 2025 году семья узнала шокирующую новость: Андрей находится под арестом в Греции. Как выяснили правоохранительные органы, вместо катания туристов уралец оказался вовлечен в деятельность трансграничной группировки, занимающейся нелегальной переправкой беженцев по морю.

Сверхсуровый приговор греческого суда и реакция СК РФ

Греческое правосудие признало челябинца виновным в незаконной транспортировке мигрантов. Специфика местного законодательства по борьбе с торговлей людьми предполагает суммирование сроков за каждого перевезенного человека, из-за чего итоговый приговор составил беспрецедентные 125 лет лишения свободы. Согласно вердикту, фактический срок обязательного отбывания наказания в тюрьме ограничен законом и составит 25 лет. Кроме того, на россиянина наложили огромный денежный штраф — более 1 миллиона евро.

После обращения родственников к ситуации подключились российские правоохранители. Следователи СК по Челябинской области возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). В рамках расследования оперативники намерены детально изучить обстоятельства вербовки челябинца, установить личность «работодателя», предложившего сомнительные курсы вождения катеров, и выяснить, стал ли уралец жертвой обмана со стороны черных перевозчиков.