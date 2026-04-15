Обманчивый апрель: синоптик раскрыла даты первой жары в Подмосковье

Жителям Московской области, размечтавшимся о летней погоде в середине апреля, придется набраться терпения. Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с REGIONS развеяла надежды на скорое наступление жары и предупредила о новом витке похолодания.

Сейчас в регионе действительно комфортно. Дневные температуры держатся в районе +15…+17 градусов, что на 2–3 деления выше привычной для второй декады апреля нормы. Однако, как пояснила синоптик, это не повод доставать шорты. Ощущение, что стало холоднее после аномально жаркого финала марта, обманчиво — фактически фон остается повышенным.

Но стабильное тепло выше +20 градусов — это пока из области фантазий. По словам Поздняковой, устойчивый переход через этот порог возможен только в последних числах месяца. А до того момента погода преподнесет неприятный сюрприз.

Уже с воскресенья начнется спуск. В середине следующей недели регион ожидает волна холода: ночью столбики термометров могут упасть до слабых отрицательных отметок, а днем воздух будет прогреваться лишь до +6…+11 градусов. Это на 3 градуса ниже климатической нормы.

«Мы просто расслабились на фоне необычно теплого конца марта. Сейчас погода все равно остается теплее обычного для этого времени, даже если за окном не летние +20 градусов», — отметила эксперт.

Таким образом, настоящая весна с претензией на лето придет в Подмосковье только ближе к майским праздникам. А пока регион ждут погодные качели: кратковременное тепло, затем откат к зимним ночам и лишь потом долгожданный рывок к +20.

