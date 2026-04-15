Майские каникулы 2026: как отдохнуть 9 дней если праздники короткие

Фото: [ Самолет в небе над Ленинским округом/Медиасток.рф ]

Несмотря на отсутствие длинных каникул в мае 2026 года, россияне планируют короткие поездки на 7–9 дней. Мы проанализировали предложения туроператоров и выбрали лучшие направления — от речных круизов по Волге до цветущей сакуры в Сочи и заповедных троп Белоруссии, пишет РИАМО.

График выходных и специфика сезона

В 2026 году праздничные дни распределены двумя блоками: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Для полноценного отдыха на 7–9 дней эксперты рекомендуют брать пятидневный отпуск между праздниками. Это позволит сменить обстановку и посетить регионы, где в начале мая уже устанавливается комфортная весенняя погода.

1. Речные круизы по Золотому кольцу

Путешествие на теплоходе — это возможность увидеть сразу несколько древних городов за одну поездку. Маршруты включают посещение православных святынь, памятников белокаменного зодчества и мастерских народных промыслов.

Маршруты: От коротких 5-дневных поездок (Дубна, Рыбинск, Углич) до больших 10-дневных туров в Казань и Нижний Новгород.

Бюджет: От 48 000 до 87 000 рублей в зависимости от программы.

2. Калининград и Балтийское побережье

В мае здесь устанавливается приятная погода до +18°C. Это лучшее время для прогулок по острову Канта, посещения органных концертов и изучения морских фортов. Обязательны к посещению Куршская коса, уютный Зеленоградск и Светлогорск.

Бюджет: От 55 000 рублей за неделю на двоих.

3. Пробуждение Карелии

Май — начало сезона, когда туристов еще немного, а природа только просыпается. Ладожское озеро освобождается ото льда, открывая путь на остров Валаам. Популярны глэмпинги на берегах озер и прогулки по горному парку Рускеала.

Бюджет: Недельный тур обойдется примерно в 60 000 рублей на двоих.

4. Культурная столица Татарстана: Казань

Казань манит объектами ЮНЕСКО, включая древний Кремль с мечетью Кул-Шариф и «падающей» башней Сююмбике. В начале мая город уже полностью утопает в зелени парков, таких как «Миллениум».

Бюджет: От 85 000 рублей за 7 ночей на двоих.

5. Цветущий Сочи

В начале мая в Сочи наступает «низкий сезон» перед летним пиком, что позволяет гулять без толп. Главное событие — цветение сакуры в Дендрарии. Также доступны для прогулок Олимпийский парк и Аугурские водопады.

Бюджет: Один из самых доступных вариантов — от 40 000 рублей на двоих.

6. Демократичная Абхазия

Абхазия в мае предлагает идеальное сочетание теплой погоды и низких цен. Туристы стремятся увидеть озеро Рица, Новоафонский монастырь и гигантские пещеры. Природа в горах в этот период особенно живописна.

Бюджет: Самый бюджетный отдых в списке — от 38 000 рублей за неделю.

7. Историческая Беларусь

Май — самое торжественное время для посещения Брестской крепости и Хатыни. Помимо военно-патриотических маршрутов, гостей ждут Несвижский замок и прогулки по знаменитой Беловежской пуще, где природа расцветает в полную силу.