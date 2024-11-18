Образовательный форум состоялся в Ивантеевке Городского округа Пушкинский

На базе ивантеевской МБОУ «Образовательный центр №8» развернули открытый образовательный форум, участниками которого стали педагоги общеобразовательных организаций округа Пушкинский и коллеги из соседних муниципалитетов.

Форум получил название «Семья и школа: пути эффективного взаимодействия». В рамках события участники обсудили множество тем, касаемо воспитания, реализации социальных проектов, улучшения системы и внедрения передовых технологий. Кроме того, коллеги обменялись опытом и поделились лайфхаками, подробно разобрали вопросы родительского самоуправления, родительских клубов и деятельности неформальных сообществ.

Мероприятие помогло педагогам по-новому взглянуть на многие профессиональные аспекты, выявить инновационные подходы и вдохновиться на совершенствование педагогических практик. Все это вкупе позволит улучшить качество образования в подмосковных округах.