Общественным помощникам подмосковного омбудсмена вручили награды

Областной омбудсмен Ирина Фаевская вручила знаки отличия и благодарности общественным помощникам. Торжественную церемонию провели в рамках празднования прошедшего Дня России.

Она отметила, что для граждан, которые обращаются за помощью омбудсмена, необходимы человеческое участие и индивидуальный подход, и выразила благодарность помощникам

Были вручены знаки отличия «За защиту прав человека в Московской области». Кроме того, были вручены благодарности подмосковного омбудсмена.

Ранее сообщалось, что Фаевская встретилась с подмосковными школьниками. В рамках встречи она рассказала ребятам о своей работе.