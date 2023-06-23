Один из жилых комплексов стал местом съемок фильма «Малышарики. День рождения»

В жилом комплексе «Большое Путилково» в городском округе Красногорск завершились съемки игровой части полнометражного фильма «Малышарики. День рождения». Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Отмечается, что подмосковный квартал стал частью вселенной любимого детьми, познавательного и доброго семейного сериала, а теперь и полнометражного фильма. Комплекс идеально подошел новому фильму, ведь сюжет картины завязан на переезде. Премьеру фильма с Елизаветой Боярской, Константином Хабенским и котом Морфейкой в главных ролях можно ожидать следующей осенью.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что до конца текущего года в регионе планируют разрешить проблему двенадцати тысяч дольщиков.