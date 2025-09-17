Один за всех: Мизулина предупредила артистов об ответственности за «иноагентов» в профсоюзе

В своем телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина прокомментировала предложение Филиппа Киркорова о формировании профессионального объединения для деятелей искусства. Толчком к этой идее послужил недавний инцидент с певцом Егором Кридом.

Ранее Киркоров выразил поддержку Криду, которого Мизулина подвергла критике, обвинив в «развратных действиях» во время выступления в «Лужниках». Киркоров подчеркнул, что артисты должны активно защищать друг друга, добавив: «Профсоюз нам нужен, а его нет!».

«Надеюсь, что в этом «профсоюзе» каждый из участников будет нести ответственность, если кого-то из них признают иноагентом или членом экстремистского движения ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). «Один за всех, и все за одного», — отметила Мизулина в своем личном блоге.

Свой пост глава ЛБИ дополнила фотографией Киркорова в «извинительной водолазке», отсылающей к скандальной «голой вечеринке».

Непосредственным поводом для размышлений Киркорова о профсоюзе стало заявление Мизулиной о намерении обратиться в Следственный комитет и прокуратуру с требованием проверки деятельности Егора Крида.

Причиной послужил «пикантный номер», исполненный танцовщицей рэпера на его концерте, кульминацией которого стал поцелуй. При этом мероприятие было заявлено для зрителей старше 12 лет.

В ответ Егор Крид заявил, что Екатерина Мизулина нанесла ущерб детской психике своим публичным поцелуем с SHAMAN перед школьниками.

Ранее сообщалось, что российский губернатор «наехал» на певца Крида из-за поцелуев и Мизулиной.