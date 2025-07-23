Одна из крупных уральских трасс соединит Тюмень с Москвой

К 2026 году 128-километровый участок трассы М-12 «Восток» между Тюменью и Екатеринбургом будет расширен до четырех полос. Об этом заявил глава Росавтодора Роман Новиков, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Работы включат капитальный ремонт 56 км существующей дороги и полную реконструкцию 72 км трассы с местами новым строительством. Модернизация коснется ключевого участка будущей транзитной магистрали, которая соединит Тюмень с Москвой. Первая очередь М-12 от столицы до Казани уже открыта для движения с конца 2023 года. Следующим этапом станет ввод участка Екатеринбург — Тюмень, запланированный на 2026 год.

Реконструкция повысит пропускную способность трассы и безопасность движения. Проект реализуется в рамках развития транспортной инфраструктуры страны. После завершения всех работ М-12 станет современной высокоскоростной магистралью, связывающей Центральную Россию с Уралом.

Ранее сообщалось, что открытие участка трассы М-12. Названы стоимость, протяженность и реакция российских водителей.