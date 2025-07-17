Открытие участка трассы М-12: стоимость, протяженность и реакция россиян

По информации издания, участок дороги протяженностью 275,3 км — важное звено, которое объединит дороги Башкирии, Пермского края и Свердловской области. По территории Республики Башкортостан проходят 205 км участка дороги. В региональных пабликах в соцсетях активно обсуждают открытие трассы, введенное в эксплуатацию президентом РФ. Жители положительно оценивают нововведение. Вопрос, который больше всего волнует пользователей, — стоимость проезда. Некоторые выражают надежду, что стоимость со временем снизится.

«Что же, поживем — увидим», — отметил корреспондент издания.

Издание ссылается на сайт «Автодора», на котором опубликованы цены. Так, поездка из Екатеринбурга в Уфу оценивается в 1109 руб. (со скидкой) и 1395 руб. (без скидки). Водители будут также пересекать и новый участок трассы. Ориентировочное время в пути — более шести часов. Старт строительству М-12 был дан летом 2020 года. Открытие участка в режиме видеоконференции проводил президент Владимир Путин.

Ранее в Подмосковье рассказали об актуальной дорожной обстановке по состоянию на 17 июля.