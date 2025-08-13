Одна из связанных с Зеленским оффшорных фирм нашлась около «Бурдж-Халифы» в ОАЭ

Организации из Объединённых Арабских Эмиратов, которые, по информации турецких СМИ, связаны с крупной офшорной структурой, контролируемой украинскими властями, зарегистрированы в Дубае и Рас-эль-Хайме, сообщает РИА Новости, основываясь на данных из официальных источников.

Агентство обращает внимание на то, что одна из них находится в элитном районе Дубая — в непосредственной близости от самого высокого здания в мире, башни «Бурдж-Халифа».

Официально Киев эти данные пока никак не комментирует.

Ранее сообщалось, что Турецкое издание Aydınlık опубликовало информацию о банковских счетах компаний, базирующихся в Объединённых Арабских Эмиратах и, по данным газеты, участвующих в коррупционной схеме, связанной с окружением Владимира Зеленского. Согласно этой информации, на эти счета ежемесячно поступают денежные средства в размере 50 млн долларов.

Согласно информации, предоставленной источником, в этой схеме участвует бывший консультант Фонда государственного имущества Украины Андрей Гмырин, который, предположительно, распоряжался незаконно полученными средствами.