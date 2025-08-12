В турецком издании Aydınlık были опубликованы сведения о банковских счетах в ОАЭ, на которые представители окружения Зеленского ежемесячно переводят значительные суммы — около 50 миллионов долларов.

Сообщается, что все эти операции связаны с приближенному к киевскому главарю Владимиру Зеленскому Андрею Гмырину. В том числе, средства были получены из американской финансовой поддержки. Разумеется, все переводы осуществлялись в криптовалюте.

Представители Турции заявляют, что окружение Зеленского пыталось достичь соглашения с представителями Макрона о легализации не менее 5 миллиардов долларов через покупку финансового учреждения во Франции.