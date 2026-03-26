«Огромный змееподобный монстр». Жителей Вьетнама напугал четырехметровый сельдяной король

В провинции Ламдонг, расположенной во Вьетнаме, местные жители пребывают в состоянии тревоги после необычной находки. На прибрежной территории в районе Динь-тхай-тхим из морской пучины на сушу вынесло гигантского сельдяного короля.

Длина этой редчайшей глубоководной рыбы достигла четырех метров. В народной культуре это существо считается зловещим предзнаменованием, предвещающим масштабные катастрофы.

По информации издания Vietnam.vn, удивительную рыбу, внешне напоминающую змею с огненно-красным плавником, обнаружили 22 марта. Новость мгновенно привлекла десятки очевидцев: как местных жителей, так и туристов. Такой ажиотаж неудивителен, ведь эти представители морской фауны обитают на глубине, превышающей 900 метров, и их появление у поверхности — исключительная редкость.

Суеверный ужас находка вызывает не случайно. В истории уже были прецеденты, когда выход сельдяного короля к берегу связывали с последующими мощными землетрясениями. Подобные инциденты регистрировались до разрушительных событий в Чили (2010 год) и Японии (2011 год). В Стране восходящего солнца эту рыбу именуют «Рюгу-но цукай», что дословно переводится как «посланник из чертогов повелителя морского дракона». Древняя легенда гласит: рыба поднимается из бездны, чтобы исполнить роль предостерегающего вестника перед лицом надвигающегося цунами.

Ранее сообщалось о том, что на пляж в Тасмании выбросило трехметрового «сельдяного короля».