Охотничий инстинкт в действии: ветеринар объяснила тягу кошек и собак к ТВ
Фото: [istockphoto.com/Svetlana Sultanaeva]
Главный врач филиала Ветеринарного центра доктора Базылевского А.А. Анастасия Костикова в беседе с РИА Новости объяснила, что интерес домашних питомцев к телевизору напрямую связан с их древними охотничьими инстинктами.
«В природе зрение кошек и собак заточено на то, чтобы мгновенно реагировать на движение. Если по экрану бежит мышь... их мозг получает сигнал: "Цель!"», — рассказала специалист. По ее словам, животных чаще всего привлекают каналы про охоту, рыбалку, спорт, а также мультфильмы с быстрой сменой кадров. Для них телевизор выступает своеобразным «интерактивным окном», полным потенциальной добычи.
Ветеринарный врач добавила, что не только картинка, но и звук мгновенно захватывает внимание питомцев.
«Писк мышей, щебетание птиц или лай других собак из динамиков телевизора мгновенно привлекают внимание», — отметила Костикова.
