Охотничий инстинкт в действии: ветеринар объяснила тягу кошек и собак к ТВ

«В природе зрение кошек и собак заточено на то, чтобы мгновенно реагировать на движение. Если по экрану бежит мышь... их мозг получает сигнал: "Цель!"», — рассказала специалист. По ее словам, животных чаще всего привлекают каналы про охоту, рыбалку, спорт, а также мультфильмы с быстрой сменой кадров. Для них телевизор выступает своеобразным «интерактивным окном», полным потенциальной добычи.