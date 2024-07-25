Около 2,3 тысячи гектаров просек ЛЭП расчистили в Подмосковье

Специалисты компании «Россети Московский регион» в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону расчистили от древесно-кустарниковой растительности уже около 2,3 тысячи гектаров просек ЛЭП в Подмосковье, сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Работы прошли в рамках реализации программы повышения надежности электроснабжения потребителей. Данная программа реализуется в регионе уже четвертый год подряд, каждый год она охватывает все больше муниципалитетов. Акцент делается на тех районах, откуда поступило большое количество обращений, учитываются все жалобы местных жителей, подчеркнул вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Всего в этом году от древесно-кустарниковой растительности планируют расчистить более 5,8 тысячи гектаров охранных зон ЛЭП.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье ликвидировали почти семь тысяч объектов незавершенного строительства.