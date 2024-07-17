Губернатор Воробьев: почти семь тысяч объектов незавершенного строительства ликвидировали в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба губернатора МО]
С конца 2017 года в Подмосковье удалось ликвидировать более 6,7 тысячи объектов незавершенного строительства, в работе остаются еще порядка 3,6 тысячи объектов. Эту тему обсудили на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с Правительством Московской области и главами округов.
«В Московской области пять лет назад было десять с лишним тысяч заброшенных зданий, недостроев. По 65% объектов совместно с главами муниципалитетов провели необходимые работы. Но пока есть на виду заброшенные, недостроенные здания, которые портят вид наших городов, мы должны не просто добиваться судебных решений, сносить эти, так сказать, недоразумения. Но также там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал губернатор.
В числе лидеров по ликвидации недостроев оказались Химки, Раменский округ, Ступино, Мытищи, Пушкинский. Министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко отметил, что в ближайшие два года в регионе постараются максимально ликвидировать недострои. По его словам, их не только сносят, но и достраивают. В прошлом году из 1,3 тысячи объектов были достроены и введены в эксплуатацию 731. В 2024 году работы по сносу, дострою или вовлечению в хозяйственный оборот проведут на 1,5 тысячи объектах. В 2025, например, планируют достроить офисное здание в деревне Раздоры городского округа Красногорск.
Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.