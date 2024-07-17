Губернатор Воробьев: почти семь тысяч объектов незавершенного строительства ликвидировали в Подмосковье

«В Московской области пять лет назад было десять с лишним тысяч заброшенных зданий, недостроев. По 65% объектов совместно с главами муниципалитетов провели необходимые работы. Но пока есть на виду заброшенные, недостроенные здания, которые портят вид наших городов, мы должны не просто добиваться судебных решений, сносить эти, так сказать, недоразумения. Но также там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал губернатор.