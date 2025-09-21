Ольга Бузова высказалась о поступке SHAMAN на «Интервидении»

Дронов удивил многих, обратившись к жюри с просьбой исключить его выступление из оценивания, мотивируя это тем, что Россия, по его мнению, «уже победила».

«Ярик, что это было? Как вам этот «благородный» поступок?» — прокомментировала ситуацию Бузова, не скрывая своего удивления.

По словам артистки, наибольшее впечатление на нее произвели номера, представленные участниками из России, Белоруссии и Китая. Она также отметила, что ей непонятно, почему Shaman решил отказаться от участия в голосовании.

«Вся страна ждала этого дня и болела», — подчеркнула исполнительница.

Финальное шоу прошло вечером 20 сентября на сцене Live Arena в Москве. Триумфатором стал Дык Фук с композицией Phu Dong Thien Vuong, которая уже успела завоевать популярность на его родине. Второе место досталось представителям Кыргызстана, группе Nomad, исполнившим песню «Жалгыз сага» («Только тебе»). Замыкает тройку лидеров участник из Катара.

Ранее сообщалось, что Мизулина назвала «Интервидение» победой России над «западной грязью».