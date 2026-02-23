«Олимпийский лед и финансовые долги». Имущество хоккеиста «Авангарда» Ивана Телегина объявлено в розыск

В отношении активов Ивана Телегина, нападающего клуба «Авангард» и триумфатора Олимпиады, инициирована процедура розыска. Как стало известно ТАСС из судебных документов, общая сумма непогашенных финансовых претензий к хоккеисту составляет более 71,3 млн рублей.

В официальных бумагах указывается факт наличия задолженности и необходимость поиска имущества должника, однако детали — какое именно движимое или недвижимое имущество разыскивается — пока не раскрываются. Значительная часть долга, как отмечается в сообщениях, образовалась перед бывшей женой спортсмена, заслуженной артисткой России Пелагеей.

Иван Телегин хорошо известен болельщикам не только по выступлениям за омский клуб, но и по достижениям на международной арене: он является чемпионом Олимпийских игр и трехкратным бронзовым призером мировых первенств.

Ранее сообщалось о том, что автор золотой шайбы Олимпиады лишился зуба в финале с Канадой.