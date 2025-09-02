«Она в кустик, он в кустик»: одинокий лебедь из Подмосковья выбрал невесту среди уток

В подмосковной деревне Шахово округа Домодедово местный лебедь-шипун стал знаменитостью, предпочтя традиционному брачному союзу дружбу с утиной стаей. Интернет-издание REGIONS узнало , что стоит за этой трогательной и необычной историей.

Три года птица проживает на пруду у кафе, где для нее построили специальный домик и обеспечивают регулярный уход. Особое внимание привлекает его трогательная связь с уткой, имеющей физическую особенность — вывернутое крыло. Птицы вместе проводят время, делят водоем и демонстрируют редкую для разных видов межвидовую привязанность.

«Она в кустик, он в кустик. Он за ней как будто приглядывает. Он их даже пускает в свой домик. Такая странная, но теплая дружба», — рассказала местная жительница.

При это попытка создать традиционную пару окончилась провалом — привезенная самка была агрессивно встречена территориальным самцом. Как поясняют орнитологи, лебеди-шипуны формируют пары только при взаимной симпатии в возрасте 3-4 лет, и принудительное знакомство часто приводит к конфликтам. Для одинокого лебедя наличие стабильной территории, качественного корма и безопасности важнее, чем присутствие сородича.

Уникальный случай межвидовой дружбы стал локальной особенностью — фотографии лебедя регулярно появляются в социальных сетях, привлекая внимание не только местных жителей, но и гостей из других районов Подмосковья.

