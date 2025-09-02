Зоолог развеял миф об опасности тарантулов в Подмосковье

В Подмосковье заметили южнорусского тарантула, одного из крупнейших пауков России. В беседе с REGIONS зоолог Илья Гомыранов рассказал , опасен ли данный вид, и когда можно его встретить.

По словам эксперта, тарантул проявляет особую активность с наступлением сумерек: тогда начинается его охота, которая важна для экосистемы. Именно деятельность паука помогает контролировать численность насекомых и мелких животных. Съедать последних позволяют размеры: многие особи достигают до пяти и более сантиметров.

Зоолог также отметил, что данный вид тарантула теплолюбив и предпочитает лесостепные, степные и полупустынные зоны. Днем паук скрывается в глубокой норе, а наружу выходит исключительно в темное время суток для охоты. Его норы можно распознать по характерному входу, окруженному небольшим земляным валиком.

Отвечая на вопрос об опасности для человека, Гомыранов подчеркнул, что укус для человека не представляет смертельной опасности. Однако если членистоногий хищник все же напал, то это может вызвать болезненные ощущения, локальный отек и покраснение.

Во время вечерних прогулок в природных зонах советуют соблюдать осторожность. При встрече с тарантулом не следует делать резких движений или пытаться его потрогать. Паук первым не нападает и кусает только в случае прямой угрозы своей жизни.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье стартовал сезон кладки яиц экзотических стрекоз-коромысел.