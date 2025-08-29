ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 12 сентября

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов» , действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 29.08.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 10.09.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 12.09.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Жилой дом, общ. пл. 292,4 кв.м., к/н: 50:03:0050380:10402; Зем. уч., общ. пл. 2294 кв.м., к/н: 50:03:0050380:919. Адрес: МО, г.о. Клин, деревня Алексейково, территория СНТ «Алешкино-2», д. 214. П.560-ПОТ от 15.08.25. Собств: Каушаките И. Взыск: Сесявин Е.А. Цена: 19 547 200,00 р.



2. Квартира, общ. пл. 64,1 кв.м., к/н: 50:12:0101102:6639, адрес: МО, г. Мытищи, пр-кт Олимпийский, д. 36, корп. 4, кв. 14. П.567-ПОТ от 15.08.25. Собств: Мамадеминова М. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 7 971 200,00 р.



3. Зем. уч., общ. пл. 771 +/-10 кв.м., к/н: 50:05:0130117:789, адрес: МО, Сергиево-Посадский г.о., село Бужаниново. П.565-ПОТ от 15.08.25. Собств: Сулейманов Э.М. оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 361 800,00 р.



4. Квартира, общ. пл. 44,7 кв.м., к/н: 50:58:0040404:1005, адрес: МО, г. Серпухов, ул. Подольская, д. 109, кв. 60. П.564-ПОТ от 15.08.25. Собств: Белоусова М.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 568 000,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Жилой дом, общ.пл. 620,6 кв.м., к/н: 50:08:0080208:111. Зем. участок, общ.пл. 1500 кв.м., к/н: 50:08:0080208:48. Адрес: МО, Истринский р-н, с/пос. Новопетровское, д. Рыбушки, д. 125. П.454-ПОТ от 03.07.25. Собств: Коломиец С.Ю. Взыск: ПАО Промсвязьбанк. Цена: 13 418 440,00 р.



2. Квартира, общ.пл. 34,8 кв.м., к/н: 50:10:0060112:239, адрес: МО, г. Химки, мкр. Сходня, 2-й Мичуринский тупик, д. 6, кв. 67. П.475-ПОТ от 08.07.25. Собств: Щербакова А.С. Взыск: ООО СЭБ «Альянс». Цена: 3 400 000,00 р.



3. Зем. уч., общ.пл. 800 +/-20 кв.м., к/н: 50:14:0030111:712, адрес: МО, Щелковский р-н, с/п Трубинское. П.435-ПОТ от 03.07.25. Собств: Гаджиев М.З. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 1 161 440,00 р.



4. Квартира, общ.пл. 29,1 кв.м., к/н: 50:14:0000000:102950, адрес: МО, г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, д. 13, кв. 51. П.463-ПОТ от 08.07.25. Собств: Проценко Г.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 862 520,00 р.



5. Квартира, общ.пл. 38,5 кв.м., к/н: 50:14:0030503:5127, адрес: МО, Щелковский р-н, р.п. Свердловский, ул. Молодежная, д. 4, кв. 133. П.468-ПОТ от 08.07.25. Собств: Исаева Д.С. Взыск: АО Банк БЖФ. Цена: 3 248 360,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.



Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Квартира, общ. пл. 106,7 кв.м., к/н: 50:22:0010103:1629, адрес: МО, Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Коммунистическая, д. 4, корп. 1, кв. 181. П.568-ПОТ от 15.08.25. Собств: Николаева Н.В. Взыск: Староверова И.В. Цена: 16 000 000,00 р.



2. Квартира, общ. пл. 35,9 кв.м., к/н: 50:20:0020101:2522, адрес: МО, Одинцовский р-н, с. Немчиновка, д. 5, кв. 107. П.571-ПОТ от 15.08.25. Собств: Конькова А.С. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 8 318 079,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.