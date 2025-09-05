ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 18 сентября

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов» , действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 05.09.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 16.09.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 18.09.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 37,3 кв.м., к/н: 50:30:0000000:11164, адрес: МО, г. Егорьевск, ул. Верхнепрудная, д. 15, кв. 2. П.582-ПОТ от 25.08.25. Собств: Царский В.И., Царский К.И. Взыск: Ивчанский А.О. Цена: 2 000 000,00 р.



2. Кв-ра, общ. пл. 67,5 кв.м., к/н: 50:45:0020538:545. Адрес: МО, г. Королев, ул. Декабристов, д. 6/8, кв. 226. П.521-ПОТ от 28.07.25. Собств: Ларин А.А. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 10 008 000,00 р.



3. Кв-ра, общ. пл. 61,5 кв.м., к/н: 50:41:0000000:17779, адрес: МО, г. Лобня, ул. Калинина, д. 32, кв. 15. П.577-ПОТ от 25.08.25. Собств: Сванадзе А.К., Жучковская Е.С. Взыск: ООО «НФИ». Цена: 6 556 000,00 р.



4. Зем. уч., общ. пл. 2480 +/-17 кв.м., к/н: 50:24:0080309:485, адрес: МО, Орехово-Зуевский г/о, с/п Ильинское, д. Зевнево. П.575-ПОТ от 25.08.25. Собств: Миронов М.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 681 600,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 78,1 кв.м., к/н: 50:41:0000000:40945, адрес: МО, г. Лобня, ул. Юбилейная, д. 8, корп. 7, кв. 24. П.476-ПОТ от 08.07.25. Собств: Ипатова Т.С. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 8 872 640,00 р.



2. Жил. дом, общ. пл. 66,3 кв.м., к/н: 50:26:0120712:435; Зем. уч., общ. пл. 600+/-17 кв.м., к/н: 50:26:0120712:60. Адрес: МО, г.о. Наро-Фоминский, д. Ерюхино, тер. СНТ Ольховка, д. 22. П.515-ПОТ от 28.07.25. Собств: Толкачук Т.В., Толкачук Н.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 024 640,00 р.



3. Зем. уч., общ. пл. 1000 +/-22 кв.м., к/н: 50:05:0120142:156; Адрес: МО, мун. р-н Сергиево-Посадский, с/о Мишутинский, д. Красная Сторожка, север. часть кад. кв-ла 50:05:0120142. П.506-ПОТ от 21.07.25. Собств: Медведева А.Ф. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 573 750,00 р.



4. Зем. уч., общ. пл. 1000 +/-2 кв.м., к/н: 50:05:0010211:285. Адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, с/о Закубежский, в р-не д. Агинтово, северо-восточ. часть кад. кв-ла 50:05:0010211. П.537-ПОТ от 05.08.25. Собств: Магомедов А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 127 160,00 р.



5. Кв-ра, общ. пл. 61,4 кв.м., к/н: 50:14:0000000:17537. Адрес: МО, г. Щелково-3, ул. Ленина, д. 4, кв. 1. П.513-ПОТ от 28.07.25. Собств: Лиханова В.А., Лиханов И.Р. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 2 920 865,20 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 05.09.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 16.09.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 18.09.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. 3/4 доли в праве собств. на кв-ру, общ. пл. 58,6 кв.м., к/н: 50:47:0012205:222, адрес: МО, г. Орехово-Зуево, ул. Крупской, д.7, кв. 2. П.572-ПОТ от 25.08.25. Собств: Мимикин М.В. Взыск: Ассылова И.А. Цена: 3 000 000,00 р.

Изв. 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Зем. уч., общ. пл. 1195 +/-1 кв.м., к/н: 50:29:0050107:1262. Адрес: МО, Воскресенский р-н. П.509-ПОТ от 28.07.25. Собств: Лучникова Л.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 243 270,00 р.



2. Зем. уч., общ. пл. 1198 +/-1 кв.м., к/н: 50:29:0050107:1207. Адрес: МО, Воскресенский р-н. П.532-ПОТ от 05.08.25. Собств: Набатников О.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 179 520,00 р.



3. Комн., общ.пл. 9,8 кв.м., к/н: 50:16:0302004:6401, адрес: МО, г. Ногинск, ул. Климова, д. 40А, пом. 5. П.492-ПОТ от 15.07.25. Собств: Францкевич Ю.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 499 800,00 р.



4. 1/2 доли в праве собств. на кв-ру, общ. пл. 42,4 кв.м., к/н: 50:05:0000000:50806. Адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Черняховского, д. 6, кв. 71. П.519-ПОТ от 28.07.25. Собств: Петрухин С.Ю. Взыск: Лебедько В.Н. Цена: 1 768 000,00 р.



5. Зем. уч., общ. пл. 1203 +/-24 кв.м., к/н: 50:05:0020237:54. Адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, в р-не д. Новоселки, северо-восточ. часть кад.кв.50:05:0020237. П.536-ПОТ от 05.08.25. Собств: Джубаба О.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 412 760,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.