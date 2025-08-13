ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 28 августа

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов», действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 13.08.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 26.08.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 28.08.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 74,0 кв.м., к/н: 50:21:0060201:4917, адрес: МО, Ленинский р-н, пос. Володарского, ул. Елохова роща, д. 10, кв. 111. П.452-ПОТ от 03.07.25. Собств: Фейзрахманова В.А. Взыск: Ильясов Р.Х. Цена: 5 064 000,00 р.



2. Кв-ра, общ.пл. 41,4 кв.м., к/н: 50:21:0000000:37373, адрес: МО, Ленинский р-н, д. Сапроново, кв-л Северный, д. 20, кв. 599. П.501-ПОТ от 21.07.25. Собств: Басханова З.С. Взыск: АО Банк Дом.РФ. Цена: 2 698 080,00 р.



3. Кв-ра, общ. пл. 41,8 кв.м., к/н: 50:21:0050101:9008. Адрес: МО, Ленинский р-н, пос. Развилка, д. 5а, кв. 31. П.522-ПОТ от 28.07.25. Собств: Подоляко С.В. Взыск: ИП Климов С.А. Цена: 6 000 000,00 р.



4. Кв-ра, общ.пл. 78,1 кв.м., к/н: 50:41:0000000:40945, адрес: МО, г. Лобня, ул. Юбилейная, д. 8, корп. 7, кв. 24. П.476-ПОТ от 08.07.25. Собств: Ипатова Т.С. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 10 438 400,00 р.



5. Жил. дом, общ. пл. 66,3 кв.м., к/н: 50:26:0120712:435; Зем. уч., общ. пл. 600+/-17 кв.м., к/н: 50:26:0120712:60. Адрес: МО, г.о. Наро-Фоминский, д. Ерюхино, тер. СНТ Ольховка, д. 22. П.515-ПОТ от 28.07.25. Собств: Толкачук Т.В., Толкачук Н.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 558 400,00 р.



6. Кв-ра, общ.пл. 44,8 кв.м., к/н: 50:16:0602004:3280, адрес: МО, Ногинский р-н, г. Старая Купавна, тер. Микрорайон, д. 4, кв. 33. П.400-ПОТ от 20.06.25. Собств: Ястремская Т.Н., Ястремской В.В. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 3 808 000,00 р.



7. Кв-ра, общ.пл. 67,7 кв.м., к/н: 50:16:0000000:39264, адрес: МО, Ногинский р-н, д. Щемилово, 30 км, д. 7, кв. 34. П.479-ПОТ от 15.07.25. Собств: Малышева К.Э. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 4 744 000,00 р.



8. Зем. уч., общ. пл. 1000 +/-22 кв.м., к/н: 50:05:0120142:156; Адрес: МО, мун. р-н Сергиево-Посадский, с/о Мишутинский, д. Красная Сторожка, север. часть кад. кв-ла 50:05:0120142. П.506-ПОТ от 21.07.25. Собств: Медведева А.Ф. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 675 000,00 р.



9. Зем. уч., общ. пл. 1000 +/-2 кв.м., к/н: 50:05:0010211:285. Адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, с/о Закубежский, в р-не д. Агинтово, северо-восточ. часть кад. кв-ла 50:05:0010211. П.537-ПОТ от 05.08.25. Собств: Магомедов А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 149 600,00 р.



10. Кв-ра, общ.пл. 44,6 кв.м., к/н: 50:09:0080202:999, адрес: МО, г. Солнечногорск, ул. Почтовая, д. 12, кв. 41. П.408-ПОТ от 20.06.25. Собств: Ляпина О.С., Ляпина Н.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 127 200,00 р.



11. Кв-ра, общ. пл. 61,4 кв.м., к/н: 50:14:0000000:17537. Адрес: МО, г. Щелково-3, ул. Ленина, д. 4, кв. 1. П.513-ПОТ от 28.07.25. Собств: Лиханова В.А., Лиханов И.Р. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 3 436 312,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 59,8 кв.м., к/н: 50:15:0030133:77, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Парковая, д. 7, кв. 47. П.442-ПОТ от 03.07.25. Собств: Кириллов Н.В. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 5 908 350,00 р.



2. Кв-ра, общ.пл. 47,1 кв.м., к/н: 50:28:0000000:58011, адрес: МО, г. Домодедово, тер. Шубино-2, д. 138, кв. 8. П.407-ПОТ от 20.06.25. Собств: Ишков Ф.С. Взыск: ООО ПКО Кредитор. Цена: 4 007 920,00 р.



3. Зем.уч., общ.пл. 275 000 кв.м., к/н: 50:28:0050209:0006, адрес: МО, р-н Домодедовский, вблизи с. Константиново. П.429-ПОТ от 30.06.25. Собств: ООО УК «ДЖИ АЙ СИ ЭМ». Взыск: АО БТА Банк. Цена: 604 020 460,31 р.



4. Нежил. здание (склад), общ.пл. 55,0 кв.м., к/н: 50:45:0040603:3812. Зем. уч., общ.пл. 98 +/-3 кв.м., к/н: 50:45:0040608:2101. Адрес: МО, г. Королев, пр-кт Королева, д. 20В. П.434-ПОТ от 03.07.25. Собств: Дмитриев Б.И. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 10 136 760,00 р.



5. Кв-ра, общ.пл. 93,4 кв.м., к/н: 50:21:0060403:6887, адрес: МО, Ленинский р-н, с. Молоково, Ново-Молоковский б-р, д. 6, кв. 337. П.227-ПОТ от 03.04.25. Собств: Старовойтова Ю.А. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 7 664 450,00 р.



6. Кв-ра, общ.пл. 59,3 кв.м., к/н: 50:16:0302001:1614, адрес: МО, г. Ногинск, ул. 3 Интернационала, д. 244, кв. 16. П.369-ПОТ от 09.06.25. Собств: Алиева В.Р. Взыск: Абсолют Банк. Цена: 3 132 765,44 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 13.08.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 26.08.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 28.08.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Зем. уч., общ. пл. 600 +/-5 кв.м., к/н: 50:06:0070506:457. Адрес: МО, Шаховской р-н. П.533-ПОТ от 05.08.25. Собств: Баширова П.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 146 700,00 р.



2. Зем. уч., общ. пл. 1195 +/-1 кв.м., к/н: 50:29:0050107:1262. Адрес: МО, Воскресенский р-н. П.509-ПОТ от 28.07.25. Собств: Лучникова Л.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 286 200,00 р.



3. Зем. уч., общ. пл. 1198 +/-1 кв.м., к/н: 50:29:0050107:1207. Адрес: МО, Воскресенский р-н. П.532-ПОТ от 05.08.25. Собств: Набатников О.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 211 200,00 р.



4. Кв-ра, общ.пл. 28,7 кв.м., к/н: 50:21:0090212:14097, адрес: МО, Ленинский p-он, д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 19, кв. 205. П.363-ПОТ от 02.06.25. Собств: Никулина Е.А. Взыск: ООО «НФИ». Цена: 5 244 800,00 р.



5. Комн., общ.пл. 9,8 кв.м., к/н: 50:16:0302004:6401, адрес: МО, г. Ногинск, ул. Климова, д. 40А, пом. 5. П.492-ПОТ от 15.07.25. Собств: Францкевич Ю.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 588 000,00 р.



6. 1/2 доли в праве собств. на кв-ру, общ. пл. 42,4 кв.м., к/н: 50:05:0000000:50806. Адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Черняховского, д. 6, кв. 71. П.519-ПОТ от 28.07.25. Собств: Петрухин С.Ю. Взыск: Лебедько В.Н. Цена: 2 080 000,00 р.



7. Зем. уч., общ. пл. 1203 +/-24 кв.м., к/н: 50:05:0020237:54. Адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, в р-не д. Новоселки, северо-восточ. часть кад. кв-ла 50:05:0020237. П.536-ПОТ от 05.08.25. Собств: Джубаба О.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 485 600,00 р.

Изв. 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 30,7 кв.м., к/н: 50:45:0040830:214, адрес: МО, г. Королев, ул. Кооперативная, д. 6, кв. 49. П.422-ПОТ от 30.06.25. Собств: Малиновская Е.В. Взыск: АО Банк БЖФ. Цена: 3 556 400,00 р.



2. Кв-ра, общ.пл. 33,6 кв.м., к/н: 50:53:0000000:6998, адрес: МО, г. Лыткарино, мкр. 4а, д. 1, кв. 179. П.457-ПОТ от 03.07.25. Собств: Цветков Д.А., Цветкова Т.М. Взыск: АО Банк Дом.РФ. Цена: 3 945 360,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.