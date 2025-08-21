ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 4 сентября

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов» , действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 21.08.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 02.09.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 04.09.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 34,5 кв.м., к/н: 50:55:0000000:70346; Адрес: МО, г. Подольск, ул. Генерала Варенникова, д. 4, кв. 402. П.502-ПОТ от 21.07.25. Собств: Катанов Ю.И. Взыск: АО Банк Дом.РФ. Цена: 4 899 200,00 р.



2. Зем. уч., общ. пл. 1000 +/-22 кв.м., к/н: 50:05:0040231:14, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, с/о Мишутинский, в р-не д. Бубяково, СНТ «Содружество», уч.№ 23. П.551-ПОТ от 08.08.25. Собств: Платонов С.П. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 692 000,00 р.



3. Зем. уч., общ. пл. 600 +/-17 кв.м., к/н: 50:32:0020121:4722, адрес: МО, г. Серпухов, д. Акулово. П.541-ПОТ от 08.08.25. Собств: Гладкая А.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 312 800,00 р.



4. Зем. уч., общ. пл. 600 +/-17 кв.м., к/н: 50:32:0020121:4299, адрес: МО, г. Серпухов, д. Акулово. П.545-ПОТ от 08.08.25. Собств: Абрамов Д.О. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 456 000,00 р.



5. Зем. уч., общ. пл. 661 +/-18 кв.м., к/н: 50:33:0020564:2301, адрес: МО, Ступинский р-н, с. Сапроново. П.544-ПОТ от 08.08.25. Собств: Алхазов А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 290 700,00 р.



6. Зем. уч., общ. пл. 1000 +/-22 кв.м., к/н: 50:33:0020202:885, адрес: МО, Ступинский р-н, д. Сидорово, СНТ Лотос, уч. 332. П.549-ПОТ от 08.08.25. Собств: Малышев А.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 323 999,00 р.



7. Зем. уч., общ. пл. 1114 +/-23 кв.м., к/н: 50:33:0020418:1005, адрес: МО, Ступинский р-н, Аксиньинское с/п, вблизи д. Ламоново, уч. наход. в юго-запад. части кад. кв-ла 50:33:0020418. П.553-ПОТ от 08.08.25. Собств: Парамонов П.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 392 400,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 46,9 кв.м., к/н: 50:30:0050222:901; Адрес: МО, Егорьевский р-н, д. Поповская, д. 27, кв. 14. П.499-ПОТ от 21.07.25. Собств: Капустина К.И. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 1 559 359,68 р.



2. Зем. уч., общ.пл. 600 +/-17 кв.м., к/н: 50:03:0060180:2562, адрес: МО, территория г.о. Клин. П.455-ПОТ от 03.07.25. Собств: Агаронян Н.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 229 160,00 р.



3. Кв-ра, общ.пл. 54,8 кв.м., к/н: 50:09:0000000:196152, адрес: МО, г. Клин, с. Петровское, ул. Центральная, д. 23, кв. 17. П.461-ПОТ от 03.07.25. Собств: Орлов А.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 337 500,00 р.



4. Кв-ра, общ.пл. 58,8 кв.м., к/н: 50:21:0080105:9194, адрес: МО, Ленинский р-н, г/п Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. «Купелинка», квартал Северный, д. 12, кв. 61. П.453-ПОТ от 03.07.25. Собств: Харкевич А.Д. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 5 478 080,00 р.



5. Кв-ра, общ.пл. 93,2 кв.м., к/н: 50:20:0000000:104944, адрес: МО, Одинцовский р-н, д. Солослово, микрорайон 1/3, д. 1, кв. 2. П.486-ПОТ от 15.07.25. Собств: Акопян Э.П. Взыск: ПАО «АК БАРС» Банк. Цена: 8 980 080,00 р.



6. Кв-ра, общ.пл. 60,1 кв.м., к/н: 50:20:0000000:96118, адрес: МО, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 52, кв. 137. П.490-ПОТ от 15.07.25. Собств: Демин М.Г. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 7 016 240,00 р.



7. Жилой дом, общ. пл. 815,0 кв.м., к/н: 50:20:0000000:279833; Зем. уч., общ. пл. 2444 кв.м., к/н: 50:20:0041413:456; Адрес: МО, Одинцовский р-н, в районе п. Назарьево, ДСК «Назарьево», уч. 223. П.496-ПОТ от 21.07.25. Собств: Алферов Ю.В. Взыск: ООО «Вертикаль». Цена: 25 500 000,00 р.



8. Зем. уч., общ.пл. 706 +/-19 кв.м., к/н: 50:23:0020379:2659, адрес: МО, Раменский ГО. П.433-ПОТ от 03.07.25. Собств: Халилова А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 586 840,00 р.



9. Зем. уч., общ.пл. 762 +/-19 кв.м., к/н: 50:23:0010365:856, адрес: МО, Раменский ГО. П.436-ПОТ от 03.07.25. Собств: Датиев Б.Р. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 877 200,00 р.



10. Жилой дом, общ. пл. 43,1 кв.м., к/н: 50:31:0000000:18039; Зем. уч., общ. пл. 1000 кв.м., к/н: 50:31:0040709:88; Адрес: МО, г. Чехов, ул. Советская, д. 42. П.494-ПОТ от 21.07.25. Собств: Садовая И.А. Взыск: Горбачев П.В. Цена: 3 406 800,00 р.



11. Кв-ра, общ.пл. 27,9 кв.м., к/н: 50:46:0010802:511, адрес: МО, г. Электросталь, ул. Сталеваров, д. 4в, кв. 56. П.489-ПОТ от 15.07.25. Собств: Шевякова Ю.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 391 900,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 21.08.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 02.09.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 04.09.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Зем. уч., общ.пл. 800 +/-10 кв.м., к/н: 50:37:0010202:423, адрес: МО, Каширский р-н, ТОО «Каширское». П.465-ПОТ от 08.07.25. Собств: Мустафаев А.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 250 240,00 р.



2. Зем. уч., общ.пл. 702 +/-9 кв.м., к/н: 50:18:0050116:624, адрес: МО, Можайский р-н. П.488-ПОТ от 15.07.25. Собств: Муртузалиев М.Ш. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 273 105,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.